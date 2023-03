Migranti, in 47 alla deriva col mare mosso. Sea Watch: “La Libia ha detto che non interviene, l’Italia ci aggancia il telefono in faccia” (Di sabato 11 marzo 2023) L’aereo della ong Sea Watch ha avvistato un’imbarcazione con 47 persone a bordo al largo delle coste libiche. Si tratta di uno scafo sovraffollato, tra onde molto alte, come si può vedere dalle foto pubblicate dalla ong sui social. “Seabird ha avvistato l’imbarcazione in contatto con Alarm phone“, scrivono dalla Sea Watch. Sottolineando come al fianco dell’imbarcazione ci sia “un mercantile che ha ricevuto ordine dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma di coordinarsi con la cosiddetta guardia costiera libica“. Dunque, le autorità italiane avrebbero “scaricato” su Tripoli il salvataggio di quell’imbarcazione. Ma la paura per i naufraghi aumenta col passare del tempo: “Dalla Libia non sta arrivando alcun soccorso”. Stamattina era stata Alarm Phone a scrivere sui social di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) L’aereo della ong Seaha avvistato un’imbarcazione con 47 persone a bordo al largo delle coste libiche. Si tratta di uno scafo sovraffollato, tra onde molto alte, come si può vedere dalle foto pubblicate dong sui social. “Seabird ha avvistato l’imbarcazione in contatto con Alarm phone“, scrivono dSea. Sottolineando come al fianco dell’imbarcazione ci sia “un mercantile che ha ricevuto ordine dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma di coordinarsi con la cosiddetta guardia costiera libica“. Dunque, le autorità italiane avrebbero “scaricato” su Tripoli il salvataggio di quell’imbarcazione. Ma la paura per i naufraghi aumenta col passare del tempo: “Dnon sta arrivando alcun soccorso”. Stamattina era stata Alarm Phone a scrivere sui social di essere ...

