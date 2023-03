Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : La Fondazione internazionale Oasis, fondata dal cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, chiama crist… - globalistIT : - adowasser : @Se23rex @AndreaSALIERI6 Ehh n'somma oro, sulle porte, niente male. negli ospedali ? un successo, varianti, migrant… - LozziMonica : @IlNazionale @marioadinolfi Tutte le volte che vedo i 'donni madri cristiani' scagliarsi contro i migranti o addiri… - AlexRamone76 : @meltingmax @GiorgiaMeloni Chiaramente non le hai sentite perché i migranti non sono #bianchi #cristiani… che schifo! -

... dal decreto flussi che diventa triennale all'inasprimento delle pene per gli scafisti, dalla stretta sulla gestione dei centri peral potenziamento della rete dei Centri per il rimpatrio....'Strage di Stato' è un termine oggettivamente troppo forte' introduce così il discorsoe ... ha parlato più volte della teoria della sostituzione di un popolo, con i bianchi...... 53); la 'gratuità nell'accogliere tutti' (FT, 139); la 'ingiustizia che costringe moltia ... L'amarezza, come cittadini e(per chi lo è), è constatare come, nel mondo, sono in ...

Migranti, i ‘cristiani’ prevedono di espellere ‘vulnerabili e fragili’ senza tenere conto dei vincoli familiari Globalist.it

L'articolo 7 del decreto flussi cancella l'impossibilità di espellere una persona "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ...Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, è stato ospite della puntata del 10 marzo ...