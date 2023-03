Migranti, Guardia costiera salva oltre 1.200 persone. A Cutro trovata 76esima vittima (Di sabato 11 marzo 2023) Sono oltre 1.200 i Migranti soccorsi nelle ultime ore nel mar Ionio. Continua, quindi, senza sosta, il flusso dalle tre rotte utilizzate per raggiungere le coste italiane: dalla Turchia, dalla Libia e dalla Tunisia. Salgono a oltre 18.800 gli arrivi dall'inizio dell'anno. Un trend in netta crescita rispetto agli ultimi due anni: nello stesso periodo, nel 2021 e nel 2022, erano stati circa 6 mila. Intanto, a Steccato di Cutro sono stati recuperati altri tre corpi. Sale così a 76 vittime il bilancio del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. E, proprio sul luogo della tragedia di Cutro, si è svolta la manifestazione "Basta morti nel Mediterraneo" (LE FOTO), promossa dalle associazioni aderenti alla “Rete 26 Febbraio” (LO SPECIALE Migranti). A Trapani, nel mentre, sono stati arrestati ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) Sono1.200 isoccorsi nelle ultime ore nel mar Ionio. Continua, quindi, senza sosta, il flusso dalle tre rotte utilizzate per raggiungere le coste italiane: dalla Turchia, dalla Libia e dalla Tunisia. Salgono a18.800 gli arrivi dall'inizio dell'anno. Un trend in netta crescita rispetto agli ultimi due anni: nello stesso periodo, nel 2021 e nel 2022, erano stati circa 6 mila. Intanto, a Steccato disono stati recuperati altri tre corpi. Sale così a 76 vittime il bilancio del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. E, proprio sul luogo della tragedia di, si è svolta la manifestazione "Basta morti nel Mediterraneo" (LE FOTO), promossa dalle associazioni aderenti alla “Rete 26 Febbraio” (LO SPECIALE). A Trapani, nel mentre, sono stati arrestati ...

