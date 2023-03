Migranti | De Luca contro Meloni | “Ha detto solo frottole | una vergogna Affronta il problema con un’altra ondata di demagogia e stupidaggini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Lungo attacco del presidente della Regione Campania Vincenzo Deil governoe in particolarela presidente del Consiglio sulla tragedia di Cutro e sulle politiche migratorie. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, Desi sofferma sul decreto che prevede un inasprimento delle pene fino a 30 anni all’indirizzo degli scafisti: “Per rispetto nei confronti dei cittadini italiani, mi aspetterei che l’onorevoledicesse che per 10 anni, quando ha parlato di blocco navale, ha raccontato. Io rimango sinceramente sconcertato dal fatto che su una questione delicatissima come quella dei– continua – si possa raccontare per anni una ipotesi di soluzione e poi fare tutto il contrario, senza avvertire la ...