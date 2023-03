Migranti: Borghi (Pd), 'governo pasticcione, risultato è sbarchi triplicati' (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 10 mar (Adnkronos) - "Il vero 'pool factor' è un governo pasticcione, che pensa di risolvere un problema così profondo a colpi di show mediatici, codice penale e (finto) pugno duro. risultato: sbarchi triplicati con il governo #Meloni”. Così su Twitter il senatore del Pd Enrico Borghi, membro del Copasir, commentando la notizia dell'arrivo nel porto di Crotone di un barcone con 500 Migranti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 10 mar (Adnkronos) - "Il vero 'pool factor' è un, che pensa di risolvere un problema così profondo a colpi di show mediatici, codice penale e (finto) pugno duro.con il#Meloni”. Così su Twitter il senatore del Pd Enrico, membro del Copasir, commentando la notizia dell'arrivo nel porto di Crotone di un barcone con 500

