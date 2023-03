Migranti, Bonino: 'Dal governo solo uno spot e non c'è traccia di umanità' (Di sabato 11 marzo 2023) Parole dure d ell'ex senatrice ed ex commissaria Ue Emma Bonino . "Per la precisione il Consiglio dei ministri a Cutro , sul luogo della strage, non ha messo piede. E a Crotone, il governo ha preso ... Leggi su globalist (Di sabato 11 marzo 2023) Parole dure d ell'ex senatrice ed ex commissaria Ue Emma. "Per la precisione il Consiglio dei ministri a Cutro , sul luogo della strage, non ha messo piede. E a Crotone, ilha preso ...

