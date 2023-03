Migranti, arrivati nella notte a Crotone 500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera (Di sabato 11 marzo 2023) Gigantesca mobilitazione per cercare di evitare una nuova tragedia. La Guardia Costiera ha aiuto alla Marina Militare Leggi su corriere (Di sabato 11 marzo 2023) Gigantesca mobilitazione per cercare di evitare una nuova tragedia. Laha aiuto alla Marina Militare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il numero di migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno è triplicato. #Meloni e #Salvini dall’opposizione av… - Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - Tg3web : L'intervento della Guardia costiera ha evitato una nuova strage al largo di Lampedusa. Venti persone sono state sal… - Italia_Notizie : Migranti, arrivati nella notte a Crotone 500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera - GuadagnoRaffae2 : RT @CarloCalenda: Il numero di migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno è triplicato. #Meloni e #Salvini dall’opposizione avrebber… -