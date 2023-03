Migranti: arrivati al porto di Crotone 500 soccorsi da Guardia Costiera (Di sabato 11 marzo 2023) Crotone, 11 mar. - (Adnkronos) - Sono arrivati nel porto di Crotone, a bordo di diverse imbarcazioni della Guardia Costiera e di un rimorchiatore, i circa 500 Migranti soccorsi nello Ionio dalle motovedette della Capitaneria di porto. Al porto si è messa in moto la macchina organizzativa con ambulanze e mezzi di soccorso della Croce Rossa, con i sanitari pronti a fornire la prima assistenza. A bordo ci sarebbero numerosi minori e molte donne. I giornalisti e le telecamere sono tenuti lontani dalla zona dello sbarco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Sononeldi, a bordo di diverse imbarcazioni dellae di un rimorchiatore, i circa 500nello Ionio dalle motovedette della Capitaneria di. Alsi è messa in moto la macchina organizzativa con ambulanze e mezzi di soccorso della Croce Rossa, con i sanitari pronti a fornire la prima assistenza. A bordo ci sarebbero numerosi minori e molte donne. I giornalisti e le telecamere sono tenuti lontani dalla zona dello sbarco.

