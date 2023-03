Migranti | Alarm Phone | ' Nuovo barcone alla deriva' Cutro | recuperato corpo di una bimba

(Di sabato 11 marzo 2023) Peschereccio in difficoltà intercettato e fatto sbarcare nella notte a Crotone. A bordo in 500: uomini e tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Migranti Alarm Phone ha segnalato Twitter di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel M… - Agenzia_Ansa : Alarm Phone ha segnalato di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo central… - GiusPecoraro : RT @Agenzia_Ansa: Alarm Phone ha segnalato di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo centrale prov… - QdSit : Alla deriva nel Mediterraneo, 47 persone in pericolo in mare: l’allarme - Dome689 : RT @ultimoranet: #MIGRANTI, LE ULTIME NOTIZIE - Recuperato il corpo di una 74ma vittima del naufragio di Cutro - Alarm Phone: allarme per… -

L'allarme lo ha dato alle 9.10 il telefono del soccorso civilephone contattato da alcune ... fischi al governo Perché inon sono stati salvati, Piantedosi resta in silenzio e non ...Peschereccio in difficoltà intercettato e fatto sbarcare nella notte a Crotone. A bordo in 500: uomini e tanti ...Phone lancia l'allarme per 47alla deriva su un barcone proveniente dalla Libia mentre le condizioni meteo sono 'estremamente avverse' e chiede che l'imbarcazione sia soccorsa '...

Migranti, operazioni Guardia costiera: “Oltre mille in pericolo”. Cutro, vittime sono 73 Sky Tg24

Alarm Phone ha reso noto di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo centrale proveniente dalla Libia. L'organizzazione, su Twitter, ha segnalato la necessità di ...Guardia Costiera al lavoro, gli allarmi di Alarm Phone, la Marina Militare si attiva ... Si è concluso nella notte lo sbarco dei 500 migranti arrivati a bordo di un peschereccio nel porto di Crotone. ...