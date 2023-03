Migranti, a Crotone un’altra barca con 487 a bordo. Alarm Phone: altri 47 alla deriva – Il video (Di sabato 11 marzo 2023) Una nave che trasportava Migranti è attraccata poco dopo la mezzanotte di oggi 11 marzo a Crotone. Gli sbarcati in totale sono 487. Di questi, quaranta sono minori. Secondo le prime informazioni non c’è nessuna donna. Dal Pakistan provengono 370 Migranti, 85 dall’Egitto e il resto dalla Siria e dall’Afghanistan. Il peschereccio stava navigando in pessime condizioni in un mare forza 6. La barca è arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’una. I Migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. March 11, 2023 Il peschereccio intercettato nel pomeriggio dalla Guardia costiera è ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Una nave che trasportavaè attraccata poco dopo la mezzanotte di oggi 11 marzo a. Gli sti in totale sono 487. Di questi, quaranta sono minori. Secondo le prime informazioni non c’è nessuna donna. Dal Pakistan provengono 370, 85 dall’Egitto e il resto dSiria e dall’Afghanistan. Il peschereccio stava navigando in pessime condizioni in un mare forza 6. Laè arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto die protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’una. Isono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. March 11, 2023 Il peschereccio intercettato nel pomeriggio dGuardia costiera è ...

