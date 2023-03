Migranti, 47 alla deriva dalla Libia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – I 47 a bordo dell’imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale “sono nel panico”. A scriverlo in una tweet Alarm Phone che questa mattina aveva lanciato l’allarme. “Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi”, aggiunge Alarm Phone. “Il tempo sta per scadere per salvare le persone a bordo di una barca che va alla deriva tra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non viene. L’imbarcazione è pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose”, aggiunge Sea Watch . Sea Watch in un altro tweet spiega che “dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – I 47 a bordo dell’imbarcazionenel Mediterraneo centrale “sono nel panico”. A scriverlo in una tweet Alarm Phone che questa mattina aveva lanciato l’rme. “Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi”, aggiunge Alarm Phone. “Il tempo sta per scadere per salvare le persone a bordo di una barca che vatra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non viene. L’imbarcazione è pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose”, aggiunge Sea Watch . Sea Watch in un altro tweet spiega che “dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato ...

