Migranti, 1300 le persone che in queste ore stanno raggiungendo l'Italia (Di sabato 11 marzo 2023) e le coste Calabresi, mentre a Lampedusa la situazione è critica Un barcone carico di 500 persone nella nottata scorsa è stato individuato nel mar Ionio e poi approdato a Crotone. La guardia costiera aveva già effettuato un intervento di soccorso su un'altra imbarcazione, che trasportava circa 800 persone, per un totale di 1300 Migranti portati in salvo. Le 500 persone portate in salvo la scorsa notte, viaggiavano su un peschereccio in pessime condizioni, che navigava in un mare forza 6. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell'una. I Migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Alarm Phone aveva lanciato l'allerta dicendo di essere "in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia". L'imbarcazione "ha ...

