Migliori giochi per Chromebook e Google Chrome (Di sabato 11 marzo 2023) I Chromebook sono computer portatili che utilizzano ChromeOS come sistema operativo; quest'ultimo è basato su Google Chrome e ripropone in chiave desktop tutti i vantaggi visti sul browser di Google. Questi computer sono perfetti per studiare e per lavorare, ma se volessimo sfruttarli per giocare a qualche gioco durante le pause e i momenti di svago che ci capitano a tiro? Allo stato attuale possiamo utilizzare i giochi presenti nel Google Web Store (disponibili su qualsiasi PC che supporta Google Chrome), scaricare i giochi disponibili sul Google Play Store (visto che ChromeOS supporta nativamente le app Android) o usare un servizio di cloud gaming compatibile per ...

