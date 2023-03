Migliaia in corteo a Cutro: "Fermate la strage" (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Circa cinquemila persone, con bandiere, fiori e striscioni, hanno partecipato alla manifestazione promossa a Steccato di Cutro dopo la strage dei migranti di domenica 26 febbraio. Un lungo corteo di gente ha invaso la frazione del Crotonese, con centinaia di bandiere di sindacati e associazioni provenienti da tutta Italia. Dalla Sicilia sino al Trentino, passando per Roma e la Puglia, in tanti, arrivati con una trentina di autobus e mezzi privati, non sono voluti mancare all'iniziativa organizzata dalla 'Rete 26 Febbraio' per esprimere il dolore di una tragedia immane, nel giorno in cui le ricerche hanno portato al recupero di altri tre corpi portando a 76 il numero delle vittime accertate. All'interno del lungo serpentone anche tanti sindaci, tra cui quelli di Crotone, Vincenzo Voce, e Catanzaro, Nicola Fiorita, oltre a ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Circa cinquemila persone, con bandiere, fiori e striscioni, hanno partecipato alla manifestazione promossa a Steccato didopo ladei migranti di domenica 26 febbraio. Un lungodi gente ha invaso la frazione del Crotonese, con centinaia di bandiere di sindacati e associazioni provenienti da tutta Italia. Dalla Sicilia sino al Trentino, passando per Roma e la Puglia, in tanti, arrivati con una trentina di autobus e mezzi privati, non sono voluti mancare all'iniziativa organizzata dalla 'Rete 26 Febbraio' per esprimere il dolore di una tragedia immane, nel giorno in cui le ricerche hanno portato al recupero di altri tre corpi portando a 76 il numero delle vittime accertate. All'interno del lungo serpentone anche tanti sindaci, tra cui quelli di Crotone, Vincenzo Voce, e Catanzaro, Nicola Fiorita, oltre a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto… - TgrRaiToscana : Oltre duemila persone in corteo a #Piombino per dire no al #rigassificatore. #ambiente #gas #IoSeguoTgr - sulsitodisimone : Migliaia in corteo a Cutro: 'Fermate la strage' - FranceschiniAng : Naufragio di #Cutro migliaia di persone in corteo:'Fermate la strage'. - donadiomaria : RT @MeltingPotEU: #Cutro #fermarelastrage inizia a ingrossarsi il corteo con migliaia di persone accorse dalla Calabria e dalle altre regio… -