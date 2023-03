Michelle Yeoh | la brutta pretesa di vincere l’Oscar

(Di sabato 11 marzo 2023) Siamo alla vigilia della Notte degli Oscar, finalmente sapremo chi ha vinto e se le nostre previsioni erano corrette o se ci saranno delle sorprese. Una di queste è stata la poco simpatica uscita di(pur bravissima in Everything Everywhere All At Once), la quale ha condiviso un post in cui ha fatto dell’auto-campagna per la statuetta come Miglior Attrice Protagonista “a discapito” di Cate Blanchett. Cosa ha scritto sul post? Il 7 marzo, ultimo giorno valido per le votazioni dell’Academy, laha pubblicato tramite Instagram uno stralcio di un articolo in cui si parlava di Cate Blanchett, collega a sua volta candidata quest’anno nella stessa categoria per Tár. Nel pezzo, si faceva riferimento al fatto che la Blanchett abbia già vinto due Oscar (nel 2005 per The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nfcbis : @Simonon78 In realtà ho il presentimento che vincerà Michelle Yeoh e vorrei che vincesse Ana. Ma tanto vincerà -meritatamente- Cate ? - Linda80325717 : @_diana87 Miglior attore protagonista: Colin Farrell/Brendan Fraser Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh Mig… - _diana87 : @CandidoTweet Attrice la lotta è tra la Yeoh e la Blanchett. Michelle Williams anche stavolta resterà a guadare ?? - lindachiffon : comunque per me l’oscar lo vince michelle yeoh - sotutti0ccupati : Non capisco tutta la polemica su chi debba vincere l'Oscar tra Michelle Yeoh e Cate Blanchett, non capisco la quest… -

Altro momento di imbarazzo l'ha creato. La protagonista di Everything Everywhere All at Once il 7 marzo, a votazioni ancora aperte, in un post su Instagram ha rilanciato un articolo di ...... del ritorno miracoloso al cinema dell'ex attore bambino Ke Huy Kuan (bravissimo, per carità) e della performance dell'icona del cinema di Hong Kong (che tanto ci manca). Alziamo le ...EEAAO, ormai il titolo è diventano un acronimo per tutti, ha un grande cast di attori di origini asiatiche - dalla bravissimaal ritrovato Ke Huy Quan, all'emergente Stephanie Hsu (...

«Cate Blanchett ha già due Oscar»: Michelle Yeoh fa scoppiare la polemica poco prima della 95° edizione Best Movie

È questo il caso di Michelle Yeoh, attrice dalla trentennale carriera internazionale, che a 60 anni è stata candidata al suo primo Oscar come miglior attrice protagonista. Ripercorriamo allora il suo ...La cerimonia della notte più importante del cinema si svolgerà tra il 12 e il 13 marzo. Tutto è pronto al Dolby Theatre di Los Angeles. Un film in particolare 'Everything Everywhere All At Once' potre ...