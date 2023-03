(Di sabato 11 marzo 2023)sarà uno dei nuovi giudici deldiinsieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Per questa sua nuova responsabilità ha già rilasciato una lunga dichiarazione – che trovate anche qua sotto – ma quel che oggi è finito al centro del gossip è la sua ultima ‘’, che lo ha visto mettere ‘segui’ a tre concorrenti che si troverà costretto a giudicare dalla prossima settimana. Sono tre cantanti, ovvero Angelina Mango, Federica Andreani e Wax. Che siano questi tre i suoi preferiti quindi?: il post per i ragazzi di. “Cari ragazzi di, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo. È finalmente arrivato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_bravi : Ci vediamo al Serale di @AmiciUfficiale. ?? - trash_italiano : I 3 giudici del serale di #Amici22 saranno Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. - AmiciUfficiale : Michele Bravi è uno dei giudici del Serale di #Amici22 in onda da sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5 - BITCHYFit : Michele Bravi: la mossa social prima del serale di Amici - _makkari_ : @mikuxka @RAPIDEBLU Milano Good Vibes probabilmente - Uramaki è un'altra che mi piace parecchio. Presi male con Michele Bravi conta? -

Nel Giugno del 2021, infatti, collabora conin "Falene", una delle hit che hanno segnato la nostra estate e brano in cui l'artista multiplatino britannica canta per la prima volta in ...Amici, lettera diagli alunni: 'Non abbiate mai paura' Amici, Antonino nudo per celebrare i 40 anni: 'Mi sono fatto un regalo: la vanità' La scelta La scelta è dovuta al fatto che ...... ma soprattutto sabato prossimo inizierà il serale di Amici dove la conduttrice ha voluto fortemente al suo fiancotra i nuovi giudici. L'addio alla tv di Maria De Filippi non è una ...

'Amici', il giudice Michele Bravi scrive ai ragazzi e cita Pasolini la Repubblica

Amici 22, cambia tutto al serale: arrivano tre nuovi giudici, ecco chi valuterà le esibizioni dei concorrenti in gara.La 23esima pomeridiana di Amici servirà per completare il cast del serale: 15 allievi ammessi, una ballerina 'promossa' a professionista ...