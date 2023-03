“Michela è in viaggio e sta per tornare a casa”: martedì i funerali della 39enne morta in Kenya (Di sabato 11 marzo 2023) Adrara San Martino. “Finalmente Michela è in viaggio e sta per tornare a casa. La famiglia ringrazia ancora tutti per la vicinanza e chiede di non ricevere fiori, ma di donare il vostro pensiero all’associazione con cui Michela collaborava”. Così, in un messaggio sui social, la famiglia di Michela Boldrini, la turista bergamasca di 39 anni morta in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incendio al resort in Kenya, dove si trovava in vacanza. I funerali si terranno martedì 14 marzo alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino. Dal giorno del disastroso incendio, Michela Boldrini era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Aga Khan di Mombasa. Le sue condizioni si sono aggravate ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Adrara San Martino. “Finalmenteè ine sta per. La famiglia ringrazia ancora tutti per la vicinanza e chiede di non ricevere fiori, ma di donare il vostro pensiero all’associazione con cuicollaborava”. Così, in un messaggio sui social, la famiglia diBoldrini, la turista bergamasca di 39 anniin seguito alle gravi ustioni riportate nell’incendio al resort in, dove si trovava in vacanza. Isi terranno14 marzo alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino. Dal giorno del disastroso incendio,Boldrini era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Aga Khan di Mombasa. Le sue condizioni si sono aggravate ...

