MIA al posto di RdC: in tanti casi vale oro | Calcoliamo le cifre concrete che avrai tu (Di sabato 11 marzo 2023) Cosa cambia per gli italiani dopo il reddito di cittadinanza con la nuova prestazione Mia: ecco la riforma del Governo. Il Reddito di Cittadinanza diventa MIA, la nuova Misura di Inclusione Attiva prenderà il posto del sussidio a partire dal primo settembre 2023. La misura cambierà seconda dei destinatari: i “non occupabili” (famiglie povere dove c’è almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile) dagli “occupabili” (famiglie povere con all’interno un componente tra i 18 e i 60 anni di età). Il “nuovo RDC” si chiama MIA (AnsaFoto) – IlovetradingL’indennità sarà uguale a 375 euro al mese per coloro che sono chiamati occupabili e 500 euro per i non occupabili, mentre è al vaglio una soluzione circa la quota per l’affitto. Il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, in un intervista esclusiva al Corriere rilasciata il 6 marzo 2023, ha annunciato il Reddito ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 11 marzo 2023) Cosa cambia per gli italiani dopo il reddito di cittadinanza con la nuova prestazione Mia: ecco la riforma del Governo. Il Reddito di Cittadinanza diventa MIA, la nuova Misura di Inclusione Attiva prenderà ildel sussidio a partire dal primo settembre 2023. La misura cambierà seconda dei destinatari: i “non occupabili” (famiglie povere dove c’è almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile) dagli “occupabili” (famiglie povere con all’interno un componente tra i 18 e i 60 anni di età). Il “nuovo RDC” si chiama MIA (AnsaFoto) – IlovetradingL’indennità sarà uguale a 375 euro al mese per coloro che sono chiamati occupabili e 500 euro per i non occupabili, mentre è al vaglio una soluzione circa la quota per l’affitto. Il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, in un intervista esclusiva al Corriere rilasciata il 6 marzo 2023, ha annunciato il Reddito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarabeghe : RT @Darveyinbed: 'E quindi si, ha ottenuto e conquistato un posto nella mia vita! Allora? La cosa ti turba?' Ho adorato e la faccia di bar… - hakuna__banana : -ma se deve essere una lotta per trovare un piccolo posto, sgomitando, preferisco costruirmi la mia piccola fetta d… - maic_ceci : @MassimianoS In un’ipotetica mia classifica sarebbe fra il terzo e il quarto posto! - lxvryu : solitamente non posto la mia faccia sui social ma questa foto di me è Chaeryeong è troppo carina e non potevo non p… - Asiainside_ : Mamma mia quel posto è davvero il paradiso -