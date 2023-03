Meteo del giorno: farà caldo a Caserta? (Di sabato 11 marzo 2023) Cari lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Caserta e non solo? Scopriamolo! Napoli A Napoli c'è un clima coperto con nubi dense. L'umidità è del 69%, la temperatura media è di 15.57°C, la temperatura minima è 12.48°C e la massima 15.98°C. La velocità del vento è 5.43km/h, mentre le condizioni della nuvolosità sono al 100%. In base a questo Meteo, oggi a Napoli si possono fare diverse attività divertenti senza preoccuparsi delle condizioni atmosferiche. Ad esempio, puoi portare i bambini nell'area giochi più vicina per farli divertire, oppure visitare musei o luoghi di interesse storico-culturale che offrono la possibilità di scoprire in modo sicuro e magari in compagnia quel che offre la città. La temperatura è abbastanza mite tanto da poter anche praticare sport all'aria aperta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 marzo 2023) Cari lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempooggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli A Napoli c'è un clima coperto con nubi dense. L'umidità è del 69%, la temperatura media è di 15.57°C, la temperatura minima è 12.48°C e la massima 15.98°C. La velocità del vento è 5.43km/h, mentre le condizioni della nuvolosità sono al 100%. In base a questo, oggi a Napoli si possono fare diverse attività divertenti senza preoccuparsi delle condizioni atmosferiche. Ad esempio, puoi portare i bambini nell'area giochi più vicina per farli divertire, oppure visitare musei o luoghi di interesse storico-culturale che offrono la possibilità di scoprire in modo sicuro e magari in compagnia quel che offre la città. La temperatura è abbastanza mite tanto da poter anche praticare sport all'aria aperta ...

