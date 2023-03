Meta, in arrivo un nuovo social. Ecco l’annuncio (Di sabato 11 marzo 2023) Meta, in arrivo un nuovo social. Ecco le indiscrezioni emerse fino ad ora su un progetto che sarebbe top secret Dopo vent’anni dal lancio di Facebook e l’acquisizione di Instagram e Whatsapp, L’azienda di Zuckerberg, Meta, sta per lanciare un nuovo social. “Stiamo studiando un social network decentralizzato, autonomo, per la condivisione di aggiornamenti testuali – ha detto in una dichiarazione via e-mail un portavoce di Meta a Reuters – crediamo che ci sia l’opportunità di creare uno spazio separato in cui creator e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui propri interessi”. I dettagli ancora non sono noti, anzi il progetto è top secret ed è denominato con il nome in codice P92. Secondo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 marzo 2023), inunle indiscrezioni emerse fino ad ora su un progetto che sarebbe top secret Dopo vent’anni dal lancio di Facebook e l’acquisizione di Instagram e Whatsapp, L’azienda di Zuckerberg,, sta per lanciare un. “Stiamo studiando unnetwork decentralizzato, autonomo, per la condivisione di aggiornamenti testuali – ha detto in una dichiarazione via e-mail un portavoce dia Reuters – crediamo che ci sia l’opportunità di creare uno spazio separato in cui creator e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui propri interessi”. I dettagli ancora non sono noti, anzi il progetto è top secret ed è denominato con il nome in codice P92. Secondo ...

