Messina Denaro: consiglio a certi professionisti di stare in silenzio quando non conoscono i fatti (Di sabato 11 marzo 2023) Piazzisti di illusioni, venditori di fumo, esperti – noti e non – di cose di mafia, ove la dietrologia viene prodotta a carattere industriale dovrebbero leggere un articolo a firma della giornalista palermitana Sandra Figliolo di PalermoToday. Figliolo finalmente ci dice che stiamo coi piedi per terra e racconta che le stupidate dette sulla cattura di Matteo Messina Denaro erano fake news. Per quanto mi riguarda, due giorni dopo la cattura di Messina Denaro ho detto semplicemente "Grazie Ros". E l'ho detto a oltre 500 studenti mentre io e Fiammetta Borsellino li incontravamo in un Teatro della Romagna. Quel mio grazie non era di circostanza, ma era onesto e sincero perché so cosa significa lavorare in silenzio dimenticando gli affetti familiari per giorni e giorni se non per mesi. E immagino, dopo la ...

