Messi-Psg sarà addio? La rivelazione: “Contatti con un altro club” (Di sabato 11 marzo 2023) Futuro altrove? Il secondo anno di Lionel Messi tra le fila dei transalpini del Paris Saint-Germain non sta andando proprio per il verso giusto: attenzione, non si parla delle prestazioni individuali, ma di quelle riguardanti la squadra. La recente eliminazione dalla Champions League arrivata per mano dei tedeschi del Bayern Monaco è un’altra indelebile macchia di una stagione altalenante, lontana dai sogni di gloria e dalle potenzialità di una squadra come il Paris Saint-Germain. Il rinnovo della pulga sembra sempre più lontano: le voci di un futuro lontano da Parigi sono sempre più insistenti. A confermare i mugugni su un possibile addio ci ha pensato anche l’agente di mercato Jerome Meary che, intervistato da L’Equipe, ha rivelato che ci sarebbero già stati Contatti tra l’entourage dell’argentino e Jorge Mas, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 marzo 2023) Futurove? Il secondo anno di Lioneltra le fila dei transalpini del Paris Saint-Germain non sta andando proprio per il verso giusto: attenzione, non si parla delle prestazioni individuali, ma di quelle riguardanti la squadra. La recente eliminazione dalla Champions League arrivata per mano dei tedeschi del Bayern Monaco è un’altra indelebile macchia di una stagione altalenante, lontana dai sogni di gloria e dalle potenzialità di una squadra come il Paris Saint-Germain. Il rinnovo della pulga sembra sempre più lontano: le voci di un futuro lontano da Parigi sono sempre più insistenti. A confermare i mugugni su un possibileci ha pensato anche l’agente di mercato Jerome Meary che, intervistato da L’Equipe, ha rivelato che ci sarebbero già statitra l’entourage dell’argentino e Jorge Mas, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : 'Mettere sotto contratto #Messi è chiaramente diventata la priorità numero uno di Jorge Mas'. Così l'agente Jerome… - RoyNemer : Lionel Messi training with PSG. - FBiasin : - Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far s… - sportface2016 : #Ligue1: le formazioni ufficiali di #BrestPsg Tridente offensivo con Soler, Mbappé e Messi - GuilleTano5 : RT @tuttosport: 'Mettere sotto contratto #Messi è chiaramente diventata la priorità numero uno di Jorge Mas'. Così l'agente Jerome Meary a… -