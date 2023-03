Messa in tv domenica 12 marzo: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 11 marzo 2023) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 12 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di12. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondoiincantato : scemo babbo non ci posso fare nulla se le tue lezioni sono più noiose della messa della domenica, usa un metodo di… - lagenda70889069 : Sacra di San Michele: la messa della domenica è alle ore 10 CULTURA, Primo Piano, #sanmichele, domenica, messa… - Cis_1860 : RT @Ulinemo58: @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @Viminale @ItalianNavy @ItalianAirForce C’è un bell’assembramento di anime pie vedo. Domenic… - fabribrini : RT @Misurelli77: Il parroco di Botricello, don Rosario Morrone:'Non so che Vangelo legga Salvini. Il mio è diverso.' Uno schiaffone defini… - PiramideRossa : RT @Misurelli77: Il parroco di Botricello, don Rosario Morrone:'Non so che Vangelo legga Salvini. Il mio è diverso.' Uno schiaffone defini… -