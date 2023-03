Merloni: «Così Ariston sponsorizzò la Juve. Dall’Heysel mai più allo stadio» (Di sabato 11 marzo 2023) I ruoli in politica ma soprattutto quasi un secolo di impresa con la sua Ariston, che si legò anche al mondo del calcio con la storica sponsorizzazione alla Juventus. Francesco Merloni, oggi presidente onorario della multinazionale Ariston Thermo Group, a 97 anni si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 marzo 2023) I ruoli in politica ma soprattutto quasi un secolo di impresa con la sua, che si legò anche al mondo del calcio con la storica sponsorizzazione allantus. Francesco, oggi presidente onorario della multinazionaleThermo Group, a 97 anni si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Merloni: «Così Ariston sponsorizzò la Juve. Dall'Heysel mai più allo stadio» - Fabiano79405768 : RT @CalcioFinanza: Francesco Merloni, ex ministro e presidente onorario di Ariston: «Così decidemmo di sponsorizzare la Juventus. Dall’Heys… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Francesco Merloni, ex ministro e presidente onorario di Ariston: «Così decidemmo di sponsorizzare la Juventus. Dall’Heys… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Francesco Merloni, ex ministro e presidente onorario di Ariston: «Così decidemmo di sponsorizzare la Juventus. Dall’Heys… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Merloni: «Così Ariston sponsorizzò la Juve. Dall’Heysel mai più allo stadio»: I ruoli in polit… -

Cancro, nel mondo il conto salirà a 25 mila mld $ Così in molti intendono cambiare istituto di credito per... Pnrr in porto a ogni costo Via libera ... I Merloni rinunciano al fotovoltaico in Cile Finprogetti 'rappresenta oggi un... Fineldo, la ... Il naufragio di Crotone e le responsabilità dell'Unione Europea Così non avviene in Francia, in Spagna, in gran parte dei casi in Germania, nazioni dove opera una ... nei tempi più recenti da Leopoldo Pirelli a Luigi Lucchini , da Vittorio Merloni ad Antonio D'... Giovani imprenditori e cattolici: l'impegno e la testimonianza dell'UCID Da Francesco Merloni a Giancarlo Abete, da Riccardo Ghidella a Gian Luca Galletti. Nel suo Statuto ... Così anche ogni lavoro umano onesto, compreso quello di chi realizza o dirige un'impresa, sia essa ... in molti intendono cambiare istituto di credito per... Pnrr in porto a ogni costo Via libera ... Irinunciano al fotovoltaico in Cile Finprogetti 'rappresenta oggi un... Fineldo, la ...non avviene in Francia, in Spagna, in gran parte dei casi in Germania, nazioni dove opera una ... nei tempi più recenti da Leopoldo Pirelli a Luigi Lucchini , da Vittorioad Antonio D'...Da Francescoa Giancarlo Abete, da Riccardo Ghidella a Gian Luca Galletti. Nel suo Statuto ...anche ogni lavoro umano onesto, compreso quello di chi realizza o dirige un'impresa, sia essa ... Merloni: «Così Ariston sponsorizzò la Juve. Dall'Heysel mai più allo ... Calcio e Finanza