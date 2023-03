Mercedes-Benz - 230 SL Pagoda | 60 anni da star

Leggi su quattroruote

(Di sabato 11 marzo 2023) David Coulthard ne guida una. E lo stesso fa l'attore inglese Harry Styles. Da giovane l'hanno amata John Lennon e Tina Turner, Audrey Hepburn e Peter Ustinov. Perché prima di lei non c'era stata un'altra roadster dall'eleganza così leggera e con il giusto tocco di glam hollywoodiano come la230 SL. Ancora non lo sapeva, ma fin dalla sua presentazione al Salone di Ginevra del 12 marzo 1963, la W113 era destinata a diventare lache non conosce il viale del tramonto. Una stella a tre punte, come quella ostentata sulla calandra minimalista come quella di un'altra diva tedesca degli50, la 300 SL "Ali di gabbiano". Visione sognante. Certo, che annata quel 1963! Nelle settimane in cui i Beatles uscirono con "Please Please Me", il disco che avrebbe proiettato il mondo occidentale nella cultura pop ...