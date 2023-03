Mentre il governo vara la stretta sul Reddito di cittadinanza, la Casta delle Regioni si aumenta stipendi e vitalizi. Ecco i casi (Di sabato 11 marzo 2023) E’ guerra al Reddito di cittadinanza, ma quello dei politici sale. L’assegno scende a 375 euro? In Sicilia quello per gli ex consiglieri sale di 377 “Nessuno può essere privato di quanto necessario a una vita dignitosa”. Così si legge nella delibera con cui il Tribunale interno a Palazzo Madama ha ripristinato i vitalizi agli ex parlamentari condannati in via definitiva, rischio che per altro si corre alla Camera. Quella massima non vale però per 4 milioni di italiani ai quali il governo si appresta a ridurre il Reddito di cittadinanza a 375 euro, quello degli ex consiglieri dell’Ars sale di 377 euro. Nessuno dei beneficiari lavora, ma questo è il diverso trattamento cui vanno incontro. Insomma, ci risiamo: a 16 anni e 10 governi dal libro-inchiesta “La Casta”, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) E’ guerra aldi, ma quello dei politici sale. L’assegno scende a 375 euro? In Sicilia quello per gli ex consiglieri sale di 377 “Nessuno può essere privato di quanto necessario a una vita dignitosa”. Così si legge nella delibera con cui il Tribunale interno a Palazzo Madama ha ripristinato iagli ex parlamentari condannati in via definitiva, rischio che per altro si corre alla Camera. Quella massima non vale però per 4 milioni di italiani ai quali ilsi appresta a ridurre ildia 375 euro, quello degli ex consiglieri dell’Ars sale di 377 euro. Nessuno dei beneficiari lavora, ma questo è il diverso trattamento cui vanno incontro. Insomma, ci risiamo: a 16 anni e 10 governi dal libro-inchiesta “La”, la ...

