"Meloni, un passo indietro". Che roba è il Pd: dove si spinge la Moretti su Cutro (Di sabato 11 marzo 2023) "Ieri il governo, guidato dalla prima donna presidente del Consiglio, si è fermato a Cutro". Lo ha scritto sui suoi profili social l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. "In una trasferta shakespeariana - ha aggiunto - dove i fantasmi delle bare bianche inseguivano Giorgia Meloni nelle domande schivate dei giornalisti. Ci ha deluse la premier, che non è andata da mamma sul luogo della strage ma da capo di una maggioranza litigiosa senza affermare quella posizione di comando che ci attendevamo e che era propria del suo mandato: l'hanno votata per stare un passo davanti ai suoi alleati, dove lei ha sempre detto di voler stare. Meloni può e deve essere molto di più di Salvini, ieri ha invece ceduto alla propaganda leghista sui migranti".

