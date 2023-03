Meloni e Salvini cantano al party del vicepremier, i familiari delle vittime di Cutro: “Ennesimo schiaffo” | VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Meloni e Salvini cantano al party del vicepremier VIDEO È polemica per un VIDEO, diventato virale sui social, che mostrano la premier Giorgia Meloni e il suo vice nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini mentre cantano al party di compleanno del segretario della Lega. Nel corso della festa per i 50 anni di Salvini, che si è tenuta in un locale alle porte di Milano e alla quale ha partecipato anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno duettato sulle note de La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023)aldelÈ polemica per un, diventato virale sui social, che mostrano la premier Giorgiae il suo vice nonché ministroInfrastrutture Matteomentrealdi compleanno del segretario della Lega. Nel corso della festa per i 50 anni di, che si è tenuta in un locale alle porte di Milano e alla quale ha partecipato anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Giorgiae Matteohanno duettato sulle note de La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè. Visualizza questo post su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando L… - elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - stanzaselvaggia : I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E… - fiorito_michele : RT @stanzaselvaggia: I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E poi… - Giulio_Cerchi : RT @repubblica: Il sindaco Lepore: 'Meloni e Salvini al karaoke mentre abbiamo seppellito i migranti del naufragio di Cutro' [di Silvia Big… -