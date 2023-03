Meloni: "Dopo la tragedia di Cutro la risposta dell'Europa è improcrastinabile" (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - "Dopo la terribile tragedia di Cutro, l'impegno comune a una risposta europea adeguata al complesso fenomeno della migrazione rende ancora più improcrastinabile l'attuazione di quanto deciso al Consiglio europeo di febbraio. Come sottolineato dal Presidente Michel, occorre realizzare misure concrete di aumentata azione esterna, una cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni, il controllo delle frontiere esterne dell'UE e la lotta al traffico di esseri umani, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti necessari da parte dell'Ue". Questo il commento della premier Giorgia Meloni sulla lettera del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, sul tema dei migranti. ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - "la terribiledi, l'impegno comune a unaeuropea adeguata al complesso fenomenoa migrazione rende ancora piùl'attuazione di quanto deciso al Consiglio europeo di febbraio. Come sottolineato dal Presidente Michel, occorre realizzare misure concrete di aumentata azione esterna, una cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni, il controlloe frontiere esterne'UE e la lotta al traffico di esseri umani, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti necessari da parte'Ue". Questo il commentoa premier Giorgiasulla lettera del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, sul tema dei migranti. ...

