Meloni chiude l'incontro con Netanyahu e vola a Como per la festa di Salvini: la premier e il leader leghista cantano insieme De Andrè – video (Di sabato 11 marzo 2023) Karaoke Salvini-Meloni alla festa a sorpresa per i 50 anni del leader della Lega e vicepremier, che si è tenuta ieri sera, 10 marzo, in un locale a pochi chilometri da Milano. Come si vede in un video pubblicato dal giornalista Nicola Porro, si vede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture cantare insieme 'La canzone di Marinella' di Fabrizio De Andrè. "A proposito di crisi di governo" è il commento di Porro. Alla serata era presente anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Per raggiungere la festa del leader leghista, la premier ha lasciato palazzo Chigi chiudendo con molta fretta ...

