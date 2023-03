Maximo Ibarra | “Ecco il Metaverso secondo Engineering”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 marzo 2023) ROMA – Ilè, tra le frontiere del digitale, quella forse più affascinante e ricca di sviluppi. In occasione dell’evento Obiettivo 5, il campus di formazione per l’equità e l’inclusione del Corriere della Sera organizzato presso l’università La Sapienza a Roma, askanews ha intervistato, Ceo disocietà che per l’occasione ha inaugurato la Metaverse Dome Experience. “Penso che siamo oltre la scommessa, ormai ilè una realtà che si sta evolvendo, si sta sviluppando. Per cui in questo momento esiste un po’ quella che noi chiamiamo interoperabilità di device attraverso i quali si può fruire un’esperienza die di casi d’uso che in questo momento cominciano ad avere una presenza abbastanza diffusa anche a livello di mass ...