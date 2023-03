(Di sabato 11 marzo 2023) Mentre leggete queste righe la499P è in azione a Sebring per i test collettivi precampionato e tra sei giorni debutterà in gara nel Wec, alla prima prova della serie con la cosiddetta 1000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_gianca : RT @lucarallo: Riceve il #WoodArchitecturePrize “Architettura pubblica” il progetto della scuola materna di Sluderno (Bolzano), realizzato… - baldi_ugo : RT @mrctrdsh: Ma come fanno gli italiani a mantenere la sanità mentale? Rapido giro di telecomando: sulla Rai Mauro Corona, Su Mediaset Gio… -

Proprio, reggiano, 67enne, di recente premiato con un Casco Legend da Autosprint , ricorda con nostalgia quella vittoria: " A dire il vero a me per anni e anni Sebring non è mai piaciuta, ...Pica è il primogenito di Claudio Villa, nato nel 1952 dal primo matrimonio con l'attrice e ... Patrizia. Un'unione dalla quale sono nate due figlie, Andrea Celeste (classe 1980) e Aurora ...L'ultima vittoria assoluta della Ferrari risale al 1998, quando Gianpiero Moretti,e Didier Theys portarono la F333 SP in trionfo, mentre nella categoria GT dobbiamo risalire al 2016, con ...

Mauro Baldi crede nella Ferrari 499P! Autosprint.it

L'ultimo vincitore italiano di Sebring con una Rossa analizza la prossima sfida ed è ottimista, pur incitando alla prudenza ...Decretati i vincitori della prima edizione del Wood Architecture Prize: Casa 4 di LCA Architetti conquista la categoria "architettura privata", premi a Hotel Briosa di Felix Perasso e Daniele Tolpeit ...