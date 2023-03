Matteo Berrettini eliminato dal torneo di Indian Wells (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Matteo Berrettini è stato eliminato all'esordio dell'Atp 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, uno dei 9 tornei più importanti del circuito, dopo le 4 prove del Grande Slam. Il tennista romano (numero 23 Atp) è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel (103 al mondo). Il punteggio è 7-6 (5), 0-6, 6-3. Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI -è statoall'esordio dell'Atp 1000 di, negli Stati Uniti, uno dei 9 tornei più importanti del circuito, dopo le 4 prove del Grande Slam. Il tennista romano (numero 23 Atp) è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel (103 al mondo). Il punteggio è 7-6 (5), 0-6, 6-3.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: TENNIS | Matteo Berrettini eliminato dal giapponese Taro Daniel all'esordio nel torneo di Indian Wells (7-6, 0-6, 6-3 per… - Bertolca10 : Oltre a Matteo #Berrettini, oggi saranno in campo #Sinner vs. Gasquet e Lorenzo #Musetti che se la vedrà con l'altr… - Bertolca10 : Subito out Matteo #Berrettini a #IndianWells. Eliminato all'esordio dal giapponese Taro Daniel in 6-7, 6-0, 3-6. Br… - OA_Sport : ATP Indian Wells 2023, prosegue la crisi di Matteo Berrettini: subito eliminato da Taro Daniel - - Radio1Rai : ??#California Matteo Berrettini eliminato nel torneo 'Bnp Paribas Open', primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso… -