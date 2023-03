Matrimonio a prima vista: le app di dating per il matrimonio combinato (Di sabato 11 marzo 2023) Chi non vorrebbe avere una storia appagante e incontrare l’anima gemella? Quante volte abbiamo pensato che la persona al nostro fianco fosse quella giusta, quella con cui trascorrere il resto della vita. Se alcuni hanno trovato la loro metà della mela, altri sono stati puntualmente smentiti. In questo caso ci si trova a raccogliere i resti di una relazione che ci ha fatto soffrire e che ci ha lasciati con la paura di rimanere di nuovo delusi, di aver perso tempo con una storia sbagliata. Allora che fare quando ormai si è disillusi nei confronti dell’amore, e si è convinti di non poter trovare quello vero, quello puro che fa battere il cuore? Ci si affida alla tecnologia. Negli ultimi anni le app di incontri hanno avuto un vero e proprio boom tanto da essere diventate uno strumento ideale per trovare il partner perfetto. Di questo ne sono convinti paesi come l’Egitto, l’India e l’Arabia ... Leggi su dilei (Di sabato 11 marzo 2023) Chi non vorrebbe avere una storia appagante e incontrare l’anima gemella? Quante volte abbiamo pensato che la persona al nostro fianco fosse quella giusta, quella con cui trascorrere il resto della vita. Se alcuni hanno trovato la loro metà della mela, altri sono stati puntualmente smentiti. In questo caso ci si trova a raccogliere i resti di una relazione che ci ha fatto soffrire e che ci ha lasciati con la paura di rimanere di nuovo delusi, di aver perso tempo con una storia sbagliata. Allora che fare quando ormai si è disillusi nei confronti dell’amore, e si è convinti di non poter trovare quello vero, quello puro che fa battere il cuore? Ci si affida alla tecnologia. Negli ultimi anni le app di incontri hanno avuto un vero e proprio boom tanto da essere diventate uno strumento ideale per trovare il partner perfetto. Di questo ne sono convinti paesi come l’Egitto, l’India e l’Arabia ...

