Masters 1000 Indian Wells | dove vedere Musetti-Mannarino in TV e in streaming

Oltre al match Sinner-Gasquet, questa sera al Masters 1000 di Indian Wells andrà di scena anche l'incontro Musetti-Mannarino, valido per il secondo turno del primo Masters della stagione. Italia e Francia torneranno dunque a incrociare i loro destini sui campi del BNP Paribas Open, con entrambi gli atleti azzurri sulla carta favoriti rispetto ai loro avversari. Per Musetti è comunque un periodo delicato, con il carrarino chiamato al riscatto dopo la campagna fallimentare in Sudamerica, non di certo il modo migliore per affrontare Indian Wells prima e Miami poi.

