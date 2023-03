Masters 1000 Indian Wells 2023: un Berrettini molto falloso cede in tre set a Daniel e saluta la California (Di sabato 11 marzo 2023) Un Matteo Berrettini apparso piuttosto arruginito saluta subito il Masters 1000 di Indian Wells, cedendo con il punteggio di 7-6(5) 0-6 6-3 a Taro Daniel. Una sfida in cui l’azzurro ha fatto e disfatto, collezionando 35 vincenti e ben 50 errori gratuiti che lo hanno condannato ad una prematura uscita dal torneo Californiano. Evidente come la condizione sia ancora ben lontana dall’essere a livelli ottimali per il tennista romano, che ha giocato solo un paio di partite pochi giorni fa ad Acapulco nell’ultimo mese e mezzo. In precedenza aveva salutato il deserto Californiano anche la testa di serie numero due Stefanos Tsitsipas, sconfitto dopo una lunga battaglia dall’australiano Jordan ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Un Matteoapparso piuttosto arruginitosubito ildindo con il punteggio di 7-6(5) 0-6 6-3 a Taro. Una sfida in cui l’azzurro ha fatto e disfatto, collezionando 35 vincenti e ben 50 errori gratuiti che lo hanno condannato ad una prematura uscita dal torneono. Evidente come la condizione sia ancora ben lontana dall’essere a livelli ottimali per il tennista romano, che ha giocato solo un paio di partite pochi giorni fa ad Acapulco nell’ultimo mese e mezzo. In prenza avevato il desertono anche la testa di serie numero due Stefanos Tsitsipas, sconfitto dopo una lunga battaglia dall’australiano Jordan ...

