Masterchef 12 | Mattia Tagetto mostra tutto quello che non abbiamo visto su Sky

Si conclude una nuova stagione di Masterchef e, anche se ormai sappiamo chi si è aggiudicato il premio, sembra che quest'edizione sia difficile da dimenticare Ad aggiudicarsi i 100.000 euro e il titolo di nuovo Masterchef è stato in questa dodicesima edizione Edoardo. Disoccupato, aveva lasciato il suo lavoro da rider per poter inseguire un sogno: la cucina. Ha ammesso più volte durante il percorso che ha sempre vissuto una vita allo sbando e questa volta ha deciso di inseguire una sua passione. La costanza, la determinazione, la grinta e lo spirito di gruppo, hanno giocato a suo favore tanto che, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Ad arrivare in finale con lui, Bubu e Hue, i suoi compagni di sempre anche se, ad un passo dalla finale, hanno dovuto salutare un altro amico che è sempre stato molto disponibile con il gruppo: Mattia ...

