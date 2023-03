Massimiliano Caiazzo, dove abbiamo già visto l'interprete di Carmine Di Salvo? Il programma che non ti aspetti (Di sabato 11 marzo 2023) Massimiliano Caiazzo è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti della serie Mare Fuori La Rai ha battuto grazie alla terza stagione di Mare Fuori, un boom di ascolti record non solo in tv, ma anche sulla piattaforma online di Rai Play. Per la terza stagione hanno deciso di rischiare: non hanno aspettato la messa in onda come ogni appuntamento settimanale, ma hanno reso disponibili i primi sei episodi online. Un grandissimo rischio, ma il successo è stato clamoroso. Una risonanza mediatica impressionante è quella che hanno avuto le storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli. In particolare, la terza stagione è dedicata al tormentato amore di Carmine Di Salvo che, dopo aver perso sua moglie e madre di sua figlia, Nina, il suo cuore è ritornato a battere per Rosa Ricci, la sorella del temutissimo Ciro che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 marzo 2023)è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti della serie Mare Fuori La Rai ha battuto grazie alla terza stagione di Mare Fuori, un boom di ascolti record non solo in tv, ma anche sulla piattaforma online di Rai Play. Per la terza stagione hanno deciso di rischiare: non hanno aspettato la messa in onda come ogni appuntamento settimanale, ma hanno reso disponibili i primi sei episodi online. Un grandissimo rischio, ma il successo è stato clamoroso. Una risonanza mediatica impressionante è quella che hanno avuto le storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli. In particolare, la terza stagione è dedicata al tormentato amore diDiche, dopo aver perso sua moglie e madre di sua figlia, Nina, il suo cuore è ritornato a battere per Rosa Ricci, la sorella del temutissimo Ciro che ...

