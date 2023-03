Marti Lega | “Risposta su PNRR premia la visione di Valditara su modello di scuola intelligente”

(Di sabato 11 marzo 2023) “Laampiamente positiva degli istituti scolastici sulin tema di orientamento, fondamentale anche nella lotta contro la dispersione scolastica - con oltre 3 mila progetti presentati per uno stanziamento previsto di circa 500 milioni di euro programmato dal Ministero dell’Istruzione - è la conferma della grande attenzione che si sta ponendo per costruire un nuovodiche metta al centro i ragazzi e le loro passioni, valorizzando il merito e dando la possibilità a ciascuno di tirare fuori il proprio talento". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Balneari, Marti (#Lega): sentenze non si commentano, urge mappatura - -

...(attualmente candidabile è risultato estraneo alle accuse che portarono al commissariamento prefettizio del suo comune) accompagnato da Paride Mazzotta per Forza Italia e i vertici della...'L'Italia, su iniziativa della Figc, si apre all'ipotesi di ospitare gli Europei di calcio nel 2032' , lo afferma il senatore pugliese della, Roberto, presidente della Commissione Cultura e Sport al Senato, a seguito dell'approvazione della risoluzione che impegna il Governo a sostenere la candidatura per ospitare Euro2032. 'È ...... a Roma il senatore barese di Fdi Filippo Melchiorre, nella sua veste di membro della Commissione Cultura e Patrimonio culturale del Senato presieduta dal senatore pugliese dellaRoberto. ...

Balneari, Marti (Lega): sentenze non si commentano, urge mappatura Agenparl

La segnalazione dai consiglieri di minoranza Squarcini, Reali e Bertagni "Ora le verifiche. Questa amministrazione si muove solo in caso di emergenza" .In serata sulla vicenda si esprime il senatore leghista Roberto Marti, che dice di non voler commentare le ... vengano emanati i decreti attuativi da parte dell’esecutivo. Come Lega avevamo chiesto ...