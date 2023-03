Marsiglia-Strasburgo domenica 12 marzo 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 marzo 2023) Si chiude il ventisettesimo turno di Ligue1 ed è ildi Tudor a prendersi questa responsabilità affrontando in casa lo. I Phoceens hanno fatto loro uno scontro diretto importante contro il Rennes, mandando a -9 una diretta concorrente grazie al gol di Kolasinac ad inizio secondo tempo. Un successo che è servito per ripartire dopo un periodo negativo e anche per allungare sulle dirette InfoBetting: Scommesse Sportive e