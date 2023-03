Marotta, in arrivo prestigiosa onorificenza da Mattarella ? TS (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri per l’Inter è arrivata l’ennesima battuta d’arresto in casa dello Spezia. In casa nerazzurra però c’è anche qualche buona notizia. Il prossimo 2 giugno Beppe Marotta riceverà dal presidente Sergio Mattarella una prestigiosa onorificenza. PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ? Nell’ultimo periodo in casa Inter si sono alternate belle e cattive notizie. La stessa cosa è avvenuta anche nella giornata di ieri, con i nerazzurri che sono usciti sconfitti nell’anticipo del venerdì in casa dello Spezia. La buona notizia arriva invece in ambito dirigenziale. Il prossimo 2 giugno Beppe Maorotta sarà insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. La prestigiosa onorificenza gli verrà conferita direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Tuttosport – ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri per l’Inter è arrivata l’ennesima battuta d’arresto in casa dello Spezia. In casa nerazzurra però c’è anche qualche buona notizia. Il prossimo 2 giugno Beppericeverà dal presidente Sergiouna. PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ? Nell’ultimo periodo in casa Inter si sono alternate belle e cattive notizie. La stessa cosa è avvenuta anche nella giornata di ieri, con i nerazzurri che sono usciti sconfitti nell’anticipo del venerdì in casa dello Spezia. La buona notizia arriva invece in ambito dirigenziale. Il prossimo 2 giugno Beppe Maorotta sarà insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Lagli verrà conferita direttamente dal presidente della Repubblica Sergio. Fonte: Tuttosport – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marotta, in arrivo prestigiosa onorificenza da Mattarella - TS - - infoitscienza : Novità in casa Inter, che sorpresa per Marotta: onorificenza in arrivo per il dirigente nerazzurro - maicomeprima : @HeyAmicoDelSole @Alex_Cruijff14 tutti a protestare al suo arrivo e tutti disperati x l addio di conte. poi c hanno… - fuck1do : Mi sa che il mal di schiena andrà avanti fino all’arrivo a Parigi. Complimenti a Beppe marotta - fafailgrande : @VinceTheI @InterCM16 Marotta e' quello che sta reggendo la baracca, Non ci dimentichiamo che si e' svoltato col su… -