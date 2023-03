Marotta | furie e gioie | l’AD Inter sarà premiato da Mattarella! ? CdS

Leggi su inter-news

C'è anche una nota positiva nella serata amara di La Spezia per Beppe, Amministratore Delegato dell'. Il prossimo 2 giugnonominato cavaliere da Sergio Mattarella PROSSIMO CAVALIERE ? Dopo la cocente delusione per Spezia-, gara finita 2-1 per gli spezzini che ha fatto maturare l'ottava sconfitta in campionato per la formazione di Simone Inzaghi. Beppepuò però riprendersi sorridendo per un prestigioso traguardo che raggiungerà il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica.nerazzurro, infatti,insignito dal presidente Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica.