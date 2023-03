Marika Fruscio | giornale a luci rosse? Lato A strabordante

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 marzo 2023)in posa su Instagram è sempre un incanto e anche quando legge ilha una grazie unica nel proprio genere. Questa stagione per il Napoli si sta facendo sempre di più gloriosa e ricca di grandi soddisfazioni, con la squadra Azzurra che è pronta per vincere il suo terzo storico campionato. Quello che però non tutti sanno è che c’è una delle tifose in assoluto più appassionate della squadra campana che non vede davvero l’ora di poter far sì che il sogno Tricolore possa diventare realtà eincanta sempre di più con le sue curve. InstagramTenersi informata con le varie notizie da tutto il mondo è fondamentale, infatti la stupenda napoletana nata in Brianza anche in questo caso ha voluto farsi vedere nel momento in cui si trovava con unin ...