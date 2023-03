Mariano Diaz in Lazio: la società si confronta con Atalanta e Torino | Mercato calcistico (Di sabato 11 marzo 2023) La Lazio sta per sferrare un colpo davvero importante! Stando alle ultime voci di corridoio, pare che il talentuoso centravanti Mariano Diaz sia sempre più vicino a vestire la maglia biancoceleste. L’attaccante dominicano del Real Madrid sembra infatti pronto a dire addio alla casa madre alla fine della stagione e la squadra capitolina sarebbe pronta a puntare su di lui come riserva di lusso per il grande capocannoniere della Serie A: Ciro Immobile. Secondo le cronache provenienti dal quotidiano sportivo Il Tempo, sembra che i contatti tra la Lazio e il manager di Diaz (lo stesso di Luis Alberto) siano già stati avviati. Nonostante compirà a breve 30 anni, Mariano è ancora un calciatore di grande valore, capace di fare la differenza in qualsiasi campo da gioco. Il suo nome, infatti, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Lasta per sferrare un colpo davvero importante! Stando alle ultime voci di corridoio, pare che il talentuoso centravantisia sempre più vicino a vestire la maglia biancoceleste. L’attaccante dominicano del Real Madrid sembra infatti pronto a dire addio alla casa madre alla fine della stagione e la squadra capitolina sarebbe pronta a puntare su di lui come riserva di lusso per il grande capocannoniere della Serie A: Ciro Immobile. Secondo le cronache provenienti dal quotidiano sportivo Il Tempo, sembra che i contatti tra lae il manager di(lo stesso di Luis Alberto) siano già stati avviati. Nonostante compirà a breve 30 anni,è ancora un calciatore di grande valore, capace di fare la differenza in qualsiasi campo da gioco. Il suo nome, infatti, ...

