Marianna de Leyva | la storia della Monaca di Monza

Leggi su dilei

(Di sabato 11 marzo 2023) L’abilità di uno scrittore sta nel delineare personaggi che con le loro caratteristiche riescono a suscitare un sentimento nel lettore, fino quasi ad empatizzare con loro. In questo Alessandro Manzoni è stato uno dei più grandi autori: con la sua opera principale “I Promessi sposi”, infatti, ci ha regalato personaggi che a distanza di secoli sono ancora nel nostro immaginario. Accanto a Renzo, Lucia e don Abbondio, non possiamo dimenticare ladi, una delle figure più controverse, affascinanti e tragiche del suo capolavoro. La carica psicologica che ha caratterizzato Geltrude (questo il vero nome), non è frutto solopenna di Alessandro Manzoni, ma di unarealmente accaduta. Ladide “I Promessi Sposi” ...