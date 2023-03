Maria De Filippi potrebbe lasciare il mondo della tv? Ecco cosa hanno riferito alcuni suoi collaboratori (Di sabato 11 marzo 2023) La morte di Maurizio Costanzo è stato un duro colpo per la conduttrice Maria De Filippi, tornata a lavoro da qualche giorno. Ma c'è la possibilità che lasci tutto? Ecco cosa hanno rivelato alcuni suoi collaboratori. Leggi su comingsoon (Di sabato 11 marzo 2023) La morte di Maurizio Costanzo è stato un duro colpo per la conduttriceDe, tornata a lavoro da qualche giorno. Ma c'è la possibilità che lasci tutto?rivelato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - milcoantonio : RT @sofi_lanzini: Maria De Filippi accoglie Francesca Michielin domani ad #Amici22 ???????? #AscoltiTv #BenedettaPrimavera - PasqualeMarro : #CePostaperTe, #mariadefilippi in nero per l’ultima puntata -