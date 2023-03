Maria De Filippi | la telefonata segreta di 15 minuti | colpo di scena inaspettato

(Di sabato 11 marzo 2023)diincredibile ad Amici, il talent condotto daDesu Canale 5. Mentre si avvicina la fase più intensa del programma, il Serale, i professori di canto e di ballo sono chiamati a fare delle scelte sugli allievi da portare nella fase finale della trasmissione. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio si è visto Rudy Zerbi mandare a casa Piccolo G: "La produzione ha fissato un numero di posti per il Serale. Questo accade perché i miei colleghi purtroppo non si prendono la responsabilità di fare delle scelte che avrebbero dovuto fare. Onestamente io non ho piena fiducia nelle tue possibilità, quindi non me la sento di portarti al Serale". L'allievo ha ascoltato in silenzio le parole dell'insegnante. "Se i miei colleghi dovessero pensarla diversamente, possono scegliere di portarti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - marita_bianchi : RT @Moonlightshad1: Solo pochi giorni fa un'indignatissima [e applauditissima] Ferilli faceva la morale al tizio che aveva chiesto il selfi… - zazoomblog : Maria De Filippi Abbandona La TV: La Clamorosa Indiscrezione! - #Maria #Filippi #Abbandona #Clamorosa… -

Sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5, si chiude la ventiseiesima edizione del people show Ultima puntata per ' C'è posta per te '. Il people show diDechiude l'ennesima stagione trionfale sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5. In studio, per due regali speciali, ci saranno due ospiti d'eccezione: Gerry Scotti e Marco Mengoni. ...L'ex tronista diDee l'attrice non si mostrano più insieme da settimane. Le dediche romantiche mancano da tempo e secondo alcuni gossip Elisa avrebbe abbandonato l'appartamento di ...adesso ha paura, in tv...": De, la confessione drammatica

Amici 22 di Maria De Filippi serale 2023 Instagram capodanno witty va in onda oggi orai diretta domenica anticipazioni ...Questa sera ultima puntata di C'è posta per te: ecco che cosa vedremo l'11 marzo 2023 su Canale 5 Ultima puntata questa sera di C’è posta per te: da sabato prossimo infatti sarà ancora Maria de Filipp ...