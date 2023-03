Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo, un caro amico rivela un doloroso retroscena: ‘Sono preoccupato’ (Di sabato 11 marzo 2023) Maria De Filippi e il dopo Costanzo, il momento più difficile. Il lavoro, dopo qualche giorno di necessario stop, ha ripreso il suo corso. Un amico carissimo, però, lancia l’allarme. Vi sono eventi che non si vorrebbero mai provare sulla propria pelle. Troppo improvvisi, troppo devastanti. La scomparsa di Maurizio Costanzo è stata davvero troppo improvvisa e troppo devastante. Soprattutto per lei. Maria De Filippi (Foto ANSA – grantennistoscana.it)Maria De Filippi, in un istante, ha perduto il suo uomo, il suo punto di riferimento, la sua bussola vitale. Oltre trent’anni di vita insieme dove si è condiviso tutto, il grande e il piccolo della vita. Famiglia, lavoro, il figlio Gabriele, sono sempre stati ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 11 marzo 2023)Dee il, il momento più difficile. Il lavoro,qualche giorno di necessario stop, ha ripreso il suo corso. Uncarissimo, però, lancia l’allarme. Vi sono eventi che non si vorrebbero mai provare sulla propria pelle. Troppo improvvisi, troppo devastanti. La scomparsa di Maurizioè stata davvero troppo improvvisa e troppo devastante. Soprattutto per lei.De(Foto ANSA – grantennistoscana.it)De, in un istante, ha perduto il suo uomo, il suo punto di riferimento, la sua bussola vitale. Oltre trent’anni di vita insieme dove si è condiviso tutto, il grande e il piccolo della vita. Famiglia, lavoro, il figlio Gabriele, sono sempre stati ...

