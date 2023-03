Mare Fuori, dietro le quinte con Ivan Silvestrini: "La scena più difficile con Rosa Ricci, il rapporto con i ragazzi è magico" (Di sabato 11 marzo 2023) Oltre 100 milioni di visualizzazioni su RayPlay, per un totale di 45 milioni di ore viste. Il successo di Mare Fuori, serie tv che dalla Rai è giunta su Netlix, parla con numeri da capogiro. La storia (ma forse non... Leggi su europa.today (Di sabato 11 marzo 2023) Oltre 100 milioni di visualizzazioni su RayPlay, per un totale di 45 milioni di ore viste. Il successo di, serie tv che dalla Rai è giunta su Netlix, parla con numeri da capogiro. La storia (ma forse non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Nicolas Maupas, la grande ascesa dell’attore italo-francese di Mare fuori. FOTO - Sfigatto : A NON AVER VISTO MARE FUORI SIAMO RIMASTI IO E IO #CEPOSTAPERTE - Adrian75M75 : @La7tv Essere della sinistra è proprio una brutta malattia, si diventa tarati come sto babbeo...dopo anni di morti… - ssecret_x : @nonsonobionda @thevimmies @solacomeabolo Brava perché la prima canzone che ti canterò sarà proprio la sigla di mar… - thevimmies : @ssecret_x @nonsonobionda @solacomeabolo Guarda come cambi idea... Clea non ha visto mare fuori -