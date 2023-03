Marco Mengoni a C’è Posta Per Te: gli ospiti dell’11 marzo, ultima puntata (Di sabato 11 marzo 2023) Marco Mengoni a C’è Posta Per Te l’11 marzo, si chiude così l’edizione 2023 del people show di Maria De Filippi. Dalla prossima settimana, al via il serale di Amici. La prima puntata è infatti fissata per sabato 18 marzo. Oggi Maria De Filippi porta su Canale 5 il vincitore del Festival di Sanremo 2023. Marco Mengoni ha trionfato di nuovo, 10 anni dopo L’Essenziale, con il brano Due Vite. Lo porterà anche all’Eurovision Song Contest, dove sarà in gara in rappresentanza del nostro Paese. Se in un primo momento, infatti, sembrava che l’artista avesse dubbi sul pezzo da presentare in Europa, la conferma successiva ha reso noto che il pezzo sul palco sarà lo stesso del Festival. Nessun cambiamento, dunque, all’orizzonte. Stasera ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023)a C’èPer Te l’11, si chiude così l’edizione 2023 del people show di Maria De Filippi. Dalla prossima settimana, al via il serale di Amici. La primaè infatti fissata per sabato 18. Oggi Maria De Filippi porta su Canale 5 il vincitore del Festival di Sanremo 2023.ha trionfato di nuovo, 10 anni dopo L’Essenziale, con il brano Due Vite. Lo porterà anche all’Eurovision Song Contest, dove sarà in gara in rappresentanza del nostro Paese. Se in un primo momento, infatti, sembrava che l’artista avesse dubbi sul pezzo da presentare in Europa, la conferma successiva ha reso noto che il pezzo sul palco sarà lo stesso del Festival. Nessun cambiamento, dunque, all’orizzonte. Stasera ...

